Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую статьи 721 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2013, N 48, ст. 6161) изменение, дополнив ее словами "в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин