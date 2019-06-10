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10 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 132-ФЗ "О внесении изменения в статью 721 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 6 июня 2019 г.
Опубликован 10 июня 2019 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую статьи 721 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2013, N 48, ст. 6161) изменение, дополнив ее словами "в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин