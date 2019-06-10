В центре Нью-Йорка вертолет врезался в крышу небоскреба

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) 10 июня 2019 г.

Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания в центре Манхэттена. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на пожарную службу.

По некоторым данным, пилот совершил аварийную посадку на крышу небоскреба. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Власти города перекрыли улицы вокруг здания, полиция рекомендует водителям не заезжать в этот район.