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10.06.2019 21:29
Рубрика: В мире

В центре Нью-Йорка вертолет врезался в крышу небоскреба

Текст: Юрий Когалов

Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания в центре Манхэттена. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на пожарную службу.

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По некоторым данным, пилот совершил аварийную посадку на крышу небоскреба. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Власти города перекрыли улицы вокруг здания, полиция рекомендует водителям не заезжать в этот район.

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