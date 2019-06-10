В Испании судят графиню за присвоение картины ван Дейка

Испанская прокуратура просит приговорить Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья к четырем годам лишения свободы за присвоение картины кисти фламандского художника Антониса ван Дейка (1599-1641). Как пишет El Pais, ей также грозит штраф в размере 7,2 тысячи евро. Графине также придется возместить настоящим владельцам произведения искусства 165 тысяч - именно такую сумму подсудимая обещала им выплатить еще пять лет назад. Речь идет о портрете под названием "Анна София, графиня де Карнарвон", написанном в период с 1633 по 1641 год.

В 2009 году полотно было приобретено на аукционе Christie's за 38 557 фунтов стерлингов. Впоследствии владельцы захотели продать картину, и в 2014 году портрет доставили в дом Кристины Ордовас для оценки. Графиня проявила интерес к произведению искусства и предложила за него 165 тысяч евро. Поскольку она довольно известна среди испанских коллекционеров, владельцы тут же согласились. Но так и не получили оговоренную сумму, а когда в 2015 году потребовали картину назад, не добились и этого.

До сих пор, даже когда начался суд, портрет хранится на ее складе в Цюрихе.