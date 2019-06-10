Новости

Сергей Собянин анонсировал дату запуска Некрасовской линии метро 16:47
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе 16:38
В Красноярске завели дело после избиения школьницы за долг в 100 рублей 16:26
Lada напомнила о начале продаж Granta Cross мини-фильмом 16:24
Фото: В Удмуртии сильный ветер снес крышу с многоэтажки 16:23
Новую поликлинику достраивают в Беговом районе на севере Москвы 16:17
Мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, отжавшись 4445 раз 16:14
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир" 16:07
Глава МВД Беларуси ушел в отставку 16:05
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике 16:04
В Испании судят графиню за присвоение картины ван Дейка 16:03
В Антарктиде найдены останки крупнейшего морского монстра на Земле 16:03
В Петербурге установили рекорд по массовому исполнению народной песни 15:51
Путин по телефону поздравит Токаева 15:48
В Кремле готовы работать с новым правительством Молдавии 15:48
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке 15:45
Володин назвал убедительной победу Токаева на выборах президента в Казахстане 15:41
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян 15:36
Собянин рассказал о новом стандарте городского отдыха школьников 15:28
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате 15:27
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса 15:25
В Петербурге искалеченную сову спасли от фотосессий 15:25
В Воронеже воспитательницу оштрафовали за унижение детей 15:18
Газонокосилка Honda обставила гиперкар Bugatti Chiron 15:17
Неизвестный устроил погром в редакции "Сноба" 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 16:03
Рубрика: В мире

В Испании судят графиню за присвоение картины ван Дейка

Текст: Юрий Когалов
Анна София, графиня де Карнарвон", Антонис Ван Дейк. Фото: Sotheby‘s Анна София, графиня де Карнарвон", Антонис Ван Дейк. Фото: Sotheby‘s
Анна София, графиня де Карнарвон", Антонис Ван Дейк. Фото: Sotheby‘s

Испанская прокуратура просит приговорить Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья к четырем годам лишения свободы за присвоение картины кисти фламандского художника Антониса ван Дейка (1599-1641). Как пишет El Pais, ей также грозит штраф в размере 7,2 тысячи евро. Графине также придется возместить настоящим владельцам произведения искусства 165 тысяч - именно такую сумму подсудимая обещала им выплатить еще пять лет назад. Речь идет о портрете под названием "Анна София, графиня де Карнарвон", написанном в период с 1633 по 1641 год.

Фото: www.instagram.com/litfund.ru
Пропавшую картину Левитана нашли на онлайн-аукционе

В 2009 году полотно было приобретено на аукционе Christie's за 38 557 фунтов стерлингов. Впоследствии владельцы захотели продать картину, и в 2014 году портрет доставили в дом Кристины Ордовас для оценки. Графиня проявила интерес к произведению искусства и предложила за него 165 тысяч евро. Поскольку она довольно известна среди испанских коллекционеров, владельцы тут же согласились. Но так и не получили оговоренную сумму, а когда в 2015 году потребовали картину назад, не добились и этого.

До сих пор, даже когда начался суд, портрет хранится на ее складе в Цюрихе.

В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Опубликована концепция нового КоАП