В Кремле назвали резонансным дело Голунова

Президенту доложили о деле журналиста Ивана Голунова еще в пятницу. В Кремле внимательно следят за всеми его деталями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"О деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту, - заметил представитель Кремля. - Было доложено о том, что это весьма резонансное дело".

"Кремль не имеет права комментировать дела, не будет и на этот раз, - подчеркнул Песков. - Но, учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями".

На просьбу дать оценку работы МВД, в частности, опубликованных фотографий, пресс-секретарь главы государства сказал: "Да, действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовало. В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД". "Мы обратили внимание на позже опубликованные исправления, - добавил Песков. - Также исходим из того, что остаются на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении".

На вопрос о том, будут ли в Кремле реагировать на нарушения в деле, пресс-секретарь главы государства напомнил: "Функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции".

На просьбу подтвердить, взял ли под контроль дело советник президента Антон Кобяков, Песков заметил, что Кобяков сказал, что ознакомится и изучит доступные материалы - "в этом плане он возьмет на контроль". "Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", - заметил представитель Кремля. "Главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб, которые внутри министерства, на предмет возможного выявления нарушений или отсутствия таковых", - также сказал он.

На вопрос о том, насколько серьезна проблема общественного недоверия к правоохранительной системе, Песков заметил, что он не сторонник обобщать. "Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно", - считает он.

Изменилось ли доверие Кремля к МВД, спросили журналисты, на что Песков сказал, что не вправе отвечать на этот вопрос, это невозможно. "С другой стороны, я могу точно сказать, что, конечно, чтобы этого не происходило, просто нужно предоставлять необходимые объяснения, - заметил он. - Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибки. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились - с тем, чтобы они не повторялись впредь".