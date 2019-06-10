В Кремле заявили об ожиданиях от Киева по Минским договоренностям

Новые власти Украины должны быть готовы к конкретным шагам по реализации Минских договоренностей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"По-прежнему нет мира на юго-востоке Украины, население Донбасса фактически живет на осадном положении", - констатировал кремлевский чиновник.

"Новые украинские власти должны четко дать сигналы готовности выполнять Минские договоренности, а главное - на деле предпринять соответствующие конкретные шаги по их реализации", - заявил помощник президента.