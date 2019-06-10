Новости

Исследования: хронический стресс приводит к трагическим последствиям 12:18
Раскрыта опасность прослушивания музыки в наушниках 12:11
Суд арестовал восьмого фигуранта по делу об убийстве спеназовца 12:09
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5% 12:08
Названы самые популярные модели Opel на вторичном рынке 12:05
Врачи сообщили о состоянии больных после ДТП с автобусами в Сочи 11:58
Видео: Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве 11:57
МВД проверит условия жизни животных в зоопарке под Владимиром 11:55
Смертельно больной экс-игрок "Зенита" анонсировал свой прощальный вечер 11:53
Стенд Москвы удостоился премии на международной выставке в Сеуле 11:52
В Якутии изучили ДНК волка, жившего 40 тысяч лет назад 11:48
Глава правительства Астраханской области подал в отставку 11:44
Утку с утятами спасли на юге Москвы из коллектора 11:43
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных 11:37
В Дзержинске 25 человек отравились на свадьбе 11:36
Стартовал второй конкурс президентских грантов 11:33
В Ялте три человека погибли при столкновении легковушки и мотоцикла 11:31
Вышел трейлер игры "Киберпанк 2077" с Киану Ривзом 11:29
На границе с Литвой загорелся лакокрасочный завод 11:27
Ушаков напомнил слова Путина о защите России 11:20
Под Тулой в колонну МЧС врезалась фура: пострадали пять человек 11:17
Новый Renault может разочаровать. Первые фото без камуфляжа 11:12
Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса 11:09
За крупные хищения алмазов задержаны три человека 11:08
В Кремле заявили об ожиданиях от Киева по Минским договоренностям 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 11:05
Рубрика: Власть

В Кремле заявили об ожиданиях от Киева по Минским договоренностям

Текст: Кира Латухина

Новые власти Украины должны быть готовы к конкретным шагам по реализации Минских договоренностей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Фото: EPA
Зеленский не смог объяснить в Брюсселе, чем он лучше Порошенко

"По-прежнему нет мира на юго-востоке Украины, население Донбасса фактически живет на осадном положении", - констатировал кремлевский чиновник.

"Новые украинские власти должны четко дать сигналы готовности выполнять Минские договоренности, а главное - на деле предпринять соответствующие конкретные шаги по их реализации", - заявил помощник президента.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами