В Мехико приняли новый кодекс поведения

В столице Мексики вступил в силу закон, запрещающий отпускать неуместные комплименты и подсвистывать женщинам на улицах. Теперь за "похотливый свист", именно так переводится прописанное в тексте закона правонарушение, суд может назначить до 36 часов ареста или 18 часов общественных работ.

Закон-то приняли, но разъяснений к нему до сих пор нет. Как именно классифицировать свист по шкале недопустимости, какие слова в комплиментах считать неуместными - еще только предстоит установить. Мэр города Клаудиа Шейнбаум пояснила, что поскольку речь идет об административном правонарушении, то в сжатые сроки должна быть разработана соответствующая методичка, где все это было бы четко прописано. Также в Мехико будут наказывать тех, кто не убирает за своими домашними питомцами на улице, запускает фейерверки, разжигает костры и злоупотребляет доверием несовершеннолетних.