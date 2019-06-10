В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.

За первый квартал нынешнего года реальные зарплаты россиян выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%. Росли также соцвыплаты. При этом реальные доходы снизились.

Силуанов, выступая на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пояснил эту тенденцию. По его словам, два фактора, которые влияют на реальные доходы, тянут показатель реальных доходов вниз. А именно - рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора экономики.

Что касается кредитования, то здесь влияние оказывает рост расходов россиян по уплате процентов и погашению основного тела займа, добавил Силуанов.

В целом же в Минфине ожидают рост заработных плат в реальном выражении, "то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен".