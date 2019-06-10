В НАТО назвали цель учений в Балтийском море

Учения НАТО в Балтийском море BALTOPS-2019 призваны продемонстрировать способность членов альянса действовать вместе и не направлены против третьих стран. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, "Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса", к нему имеют выход шесть стран-членов блока. "Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было. BALTOPS демонстрируют, как хорошо наши силы способны работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника", - подчеркнула Лунгеску.

Она также отметила, что из всех стран балтийского региона только Россия не принимает в них участие. Прежде РФ приглашали к участию в маневрах (после развала СССР упор делался на отработку поисково-спасательных операций), но после событий на Украине в 2014 году и введения западными странами санкций против России, подобная практика прекратилась, а сами учения снова стали проводиться в условиях, приближенных к боевым.

В этот раз в маневрах, проходящих с 9 по 21 июня, принимают участие 8,6 тысячи военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса. Предполагается отработка действий по поиску и уничтожению морских мин и подводных лодок, отражения нападений с воздуха и моря, высадки десанта.