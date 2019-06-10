В РФ зафиксирован рекордный прирост онлайн-продаж смартфонов

В этом году россияне приобрели на 35 процентов смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее. Такие данные по итогам января-апреля озвучила объединенная компания "Связной - Евросеть". Это стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года.

Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах достигло 1,4 миллиона устройств. Граждане потратили на гаджеты 27 миллиардов рублей.

"Рост онлайн-продаж связан с тем, что сегодня в регионах интернет стал доступнее, растет доля мобильного трафика, а ритейлеры высокими темпами развивают свою логистическую инфраструктуру. Это делает процесс доставки товаров покупателю гораздо быстрее", - поясняет вице-президент по продажам "Связной - Евросеть" Давид Борзилов.

Средняя стоимость смартфона, купленного онлайн, выросла на 3 процента - почти до 19,4 тысячи рублей. Наиболее популярными брендами в штуках стали Xiaomi, Honor и Samsung. В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.