В России открылся сезон рыбалки по новым правилам

В понедельник в регионах Центральной России закончился запрет на рыбалку из-за нереста рыб, но выходить на водоемы нужно по новым правилам. Где и как можно ловить рыбу, рассказал читателям "Российской газеты" во время "горячей линии" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Виталий Молоков.

Виталий Николаевич, сидеть с удочкой можно у любого водоема или все же есть какие-то ограничения?

Виталий Молоков: С этого года начал действовать долгожданный закон о любительском рыболовстве. Его цель - регламентировать порядок любительской рыбалки.

Процитирую закон: "Рыбалка признается свободной и доступной для всех граждан на всех водоемах общего пользования". То есть бесплатно и доступно. Это ключевая норма. Никто не вправе ограничивать пребывание рыбаков-любителей на водном объекте.

Исключение составят только те участки, которые заняты под разведение рыбы. На этих участках любительское рыболовство будет ограничено. Почему? Поясню на примере.

Предположим, есть обводненный карьер. Предприниматель взял его в долгосрочную аренду, начинает там воспроизводство рыбы - сазана или форели, свойственной данному региону. Вкладывает денежные средства, охраняет, ставит специальные знаки.

Но прибегают двадцать - тридцать рыбаков и начинают вылавливать у него рыбу, которую он еще продать не успел. Вот для защиты этих предпринимателей закон предусматривает ограничения.

С 2021 года полностью запретят брать плату за рыбалку на открытых водоемах, но предоставлять услуги на берегу, например лодки в аренду, будет можно

Есть другие ограничения для рыболовов-любителей?

Виталий Молоков: Есть. Главное из них - соблюдение правил рыболовства. Нельзя рыбачить в запретный период, то есть в период нереста. Как раз 10 июня этот период завершился в Московско-Окском бассейне. Сюда помимо Москвы и Московской области входят еще 16 регионов в центральной части страны. Также нужно соблюдать суточные нормы вылова рыбы.

Наши читатели как раз спрашивают, где можно найти эти нормы вылова?

Виталий Молоков: На сайте Федерального агентства по рыболовству нужно зайти в раздел "Территориальные управления" и выбрать управление, в чьей зоне ответственности находится конкретный регион.

Далее переходим на сайт управления, там открываем ссылку "Правила рыболовства". Здесь будут нормы вылова для конкретного региона. Но нужно иметь в виду, что может быть не указан конкретный вид рыбы, например, окунь, а группа рыб, в нашем случае - так называемые частиковые, к которым относится окунь.

Также в одних российских регионах нормы вылова установлены в килограммах, а в других - в единицах.

Нужно ли платить деньги за рыбалку?

Виталий Молоков: Раньше была предусмотрена платная рыбалка. Сейчас действует переходное положение для тех предпринимателей, которые уже имеют рыболовные участки. Они прекратят свою деятельность до декабря 2020 года.

Однако предоставлять услуги на берегу, допустим, выделять место, где можно ставить лодку и хранить рыболовный инвентарь, предоставлять инструктора предприниматели могут. Работать такие организации будут и дальше, но у них не будет прав на водный объект.

Там, где пока остается платная рыбалка, предприниматели устанавливают цены по собственному разумению?

Виталий Молоков: Федеральное агентство не может влиять на эти отношения. Цены устанавливаются исходя из расходов на зарыбление, на оказание услуг.

Мы контролируем эти участки в рамках договора, заключенного между Росрыболовством и предпринимателем. Первое требование, чтобы участок использовался по целевому назначению. Второе, чтобы не нарушались правила рыболовства. Должны быть установлены специальные знаки, проводиться уборка этого участка и береговой территории.

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