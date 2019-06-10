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Текст:   Ольга Игнатова: 
09:08 10.06.2019

В России ужесточились правила открытия магазинов в жилых домах

Теперь для того, чтобы открыть магазин или иное заведение на первом этаже жилого дома, потребуется согласие жильцов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как поясняют в Федеральной кадастровой палате Росреестра, вступившие в силу с 9 июня изменения в Жилищный кодекс не отменили возможности располагать коммерческие объекты в многоквартирных домах, но усложнили необходимую для этого процедуру перевода жилого помещения в нежилое.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По мнению эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, новый закон позволяет учесть интересы жильцов уже на начальном этапе рассмотрения вопроса о необходимости размещения в их доме коммерческого объекта. Раньше владельцам бизнеса нужно было лишь составить заявление, иметь правоустанавливающие документы на свое предприятие, поэтажные планы или технический паспорт, проект переустройства и (или) перепланировки помещения, которое хотят занять. Теперь, прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе квартиры в нежилой фонд, требуется получить одобрение 2/3 жильцов, владеющих недвижимостью в данном подъезде. Кроме того, будущему правообладателю коммерческого объекта необходимо письменное разрешение каждого владельца примыкающих к его квартире помещений. Также владельцу бизнеса потребуется обеспечить отдельный вход в свой магазин, салон или кафе после перевода жилого помещения в нежилое.

Стоит отметить, что если назначение помещение еще на этапе строительства дома было нежилым, то нововведения действовать не будут. Зачастую помещения на первых этажах сразу отводят под коммерческие объекты - офисы, салоны, фитнес-клубы или магазины. В рамках проекта того или иного жилого комплекса застройщик предусматривает отдельный вход, дополнительные парковочные места и т.д. "Потенциальные покупатели соседних квартир в жилом доме заранее понимают, что на первых этажах подразумеваются коммерческие объекты. Если изначально на первых этажах проектируются нежилые помещения, в таком случае согласие соседей на работу магазина или салона не понадобится",- добавляет Надежда Лещенко.

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