Под Ржевом началась Вахта памяти

В Ржевском районе Тверской области на местах ожесточенных боев 1941-43 годов дан старт Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В ней участвуют 500 волонтеров.

Татьяна Хорошилова Фото: Что может быть сильнее смерти? Только память. Она на кончиках их пальцев.

За три года в экспедиции уже приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших солдат и офицеров РККА. Установлены имена 82 защитников Отечества. "Пока не захоронен последний солдат - война не окончена", - говорил Суворов.

Имена советских солдат, возвращенные из небытия поисковиками, будут увековечены в Ржевском мемориале, а также в поминальном синодике Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря под Вязьмой, который строится на месте боев 1941 года. В синодике уже более 18 тысяч имен.

Их собирает автоэкспедиция "Имя воина", организованная фондами "Строим монастырь" и "Православные инициативы", которые во время открытия Вахты памяти во Ржеве приняли участие в молебне и преподнесли поисковикам икону Одигитрия "Вяземская ратная".

- Мой дед Александр Никитович Заболотских,- рассказала руководитель фонда "Строим монастырь" Галина Храмцова, - пропал без вести здесь на Калининском фронте. 355 стрелковая дивизия, сформированная в Кировской области, действовала с декабря по июль 42-го года и прекратила свое существование в связи "с большой потерей личного состава". Ребятки, я вам лично кланяюсь за то, что вы делаете. И прошу вас: "Найдите его и верните домой".

Базовый лагерь поисковиков расположен в 210 километрах от Москвы, у оживленной трассы М-9 "Балтия". Вдоль дороги - баннеры "Деревня Погурово семь раз переходила из рук в руки", "С этого поля боя санинструктор Гайкина вынесла 85 человек".

Ржевская земля до сих пор напичкана металлом, огромное количество погибших до сих пор не "подняты" и не погребены. Они полегли на ржевской земле, но благодаря их самопожертвованию были оттянуты немецкие войска. Ржевский выступ поглощал боеприпасы, топливо, продовольствие, снаряжение, пополнения. С центрального участка фронта немцы так и не смогли снять подкрепления ни для штурма Севастополя, ни для захвата Кавказа, ни для Сталинграда.

Под Ржевом немцы были сломлены морально. После ожесточенных боев в 1942 году они отступили из Ржева, признав тем самым свое поражение.

Наши потери были колоссальными - более миллиона человек.

Поисковики - это те люди, которые руками прикасаются к войне.

- Мы отдаем долг старшим поколениям, участвуя в экспедиции по выходным, благо ночи стоят короткие, - рассказывает командир поискового отряда "Пионер" Михаил Богданов из Москвы. - 9 мая щупом у деревни Зеленцино наткнулся на останки. Этих бойцов накрыло взрывом и они оказались в воронке. Человек 50 здесь полегло. Нашли 2 медальона. Один расшифровали, другой сегодня отдадим на экспертизу. Если фамилию бойца удастся прочитать, останки отдадим родственникам или они будут захоронены на мемориальном кладбище.

В этом году экспедиция изменила свою локацию и расположилась рядом с площадкой строительства Ржевского мемориала Советскому солдату у поворота на деревню Хорошево. Близ федеральной трассы М-9 (Новорижское шоссе) - огромные горы песка, которые вскоре станут холмом для 25-метрового памятника.

Со стороны трассы будет идти аллея, а сам памятник будет напоминать парящую в воздухе фигуру солдата, которую к небу уносят журавли.

Монумент с 25-метровой фигурой солдата будет крупнейшим в России после композиции на Мамаевом кургане в Волгограде. Рядом появится филиал московского Музея Победы на Поклонной горе, где можно будет увидеть найденные поисковиками артефакты, а на экранах будут транслироваться имена и фотографии бойцов.

Ржевский мемориал откроют 9 мая 2020 года - в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На создание мемориала необходимо 650 миллионов российских рублей. На сегодняшний день только пожертвований собрано более 264 миллиона рублей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"