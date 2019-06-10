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Рубрика: Власть

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии

Текст: Галина Мисливская
Украине стоит обратить внимание на проблемы у себя, а не переживать по поводу угрозы федерализации Молдавии по "российскому сценарию", считает первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал политические силы Молдавии предотвратить реализацию "российского сценария федерализации" страны.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"По мнению украинской стороны, все происходящие в мире негативные сценарии имеют российское происхождение, - сказал Джабаров, чьи слова приводит RT. - Если же говорить серьезно, то МИД Украины лучше обратить внимание на то, что творится в их собственном доме".

По мнению сенатора, на Украине образовалось двоевластие - "непонятно, что происходит с указами президента". "Так что лучше им разобраться со своим сценарием, прежде чем давать советы молдавским соседям", - заявил парламентарий.

Джабаров подчеркнул, что конфликт в Молдавии следует разрешать исключительно демократическим путем, а "Европа должна незамедлительно дать оценку происходящему, но пока обходит стороной этот кризис".

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