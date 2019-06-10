В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии

Украине стоит обратить внимание на проблемы у себя, а не переживать по поводу угрозы федерализации Молдавии по "российскому сценарию", считает первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал политические силы Молдавии предотвратить реализацию "российского сценария федерализации" страны.

"По мнению украинской стороны, все происходящие в мире негативные сценарии имеют российское происхождение, - сказал Джабаров, чьи слова приводит RT. - Если же говорить серьезно, то МИД Украины лучше обратить внимание на то, что творится в их собственном доме".

По мнению сенатора, на Украине образовалось двоевластие - "непонятно, что происходит с указами президента". "Так что лучше им разобраться со своим сценарием, прежде чем давать советы молдавским соседям", - заявил парламентарий.

Джабаров подчеркнул, что конфликт в Молдавии следует разрешать исключительно демократическим путем, а "Европа должна незамедлительно дать оценку происходящему, но пока обходит стороной этот кризис".