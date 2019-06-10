В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений. Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на зампреда этого комитета Ирину Гехт.

Также кабмину рекомендуют ввести административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение с ними. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье.

Законодатели считают, что административное наказание можно применять и к виновным в совершении менее тяжких правонарушений, например, если действия живодера не привели к увечью жертвы. Сейчас за такие действия ответственность не предусмотрена.

В комитете также призывают кабмин принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. Кроме того, считают сенаторы, необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учета домашних животных.

Также министерству природы следует предложить регионам выделить деньги и земельные участки для строительства приютов для животных, в том числе специализированных, в которых можно будет надлежащим образом содержать диких животных, до этого живших в неволе и конфискованных, если возвратить их в среду обитания невозможно. По новому законодательству, держать их в домашних условиях запрещено.