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Рубрика: В мире

В США две ведущие военно-промышленные компании объявили о слиянии

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA/ETIENNE LAURENT

Две ведущие компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) договорились о слиянии. Предприятия уже заключили соглашение об объединении на паритетной основе, говорится в распространенном в воскресенье совместном пресс-релизе.

Отмечается, что в результате этой сделки будет создан "ведущий поставщик технологически продвинутых систем для ряда стремительно растущих секторов аэрокосмической и оборонной промышленности", - цитирует ТАСС.

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Стоимость объединенной компании превысит 120 миллиардов долларов, а ее общий годовой оборот может достичь 74 миллиардов долларов. Возглавит новое предприятие председатель совета директоров и гендиректор UTC Грег Хейс.

Raytheon - один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для американских вооруженных сил и стран союзников. Является разработчиком ЗРК Patriot, а также производителем крылатых ракет Tomahawk, ПЗРК Stinger и многих других образцов вооружения. Вместе с Boeing и Lockheed Martin Raytheon входит в "большую тройку" изготовителей вооружения и военной техники армии США.

United Technologies - одна из крупнейших финансово-промышленных групп США. Компании, входящие в нее, занимаются разработкой и выпуском авиационного и иного военного оборудования, авиадвигателей, газовых турбин, систем обогрева, вентиляции, кондиционирования, лифтов, эскалаторов и многого другого.

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