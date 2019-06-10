В трех округах Москвы пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах

На портале "Активный гражданин" завершился опрос по определению трех округов, в которых может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

Как напомнил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, голосование проходило с 3 по 9 июня. Всего в опросе приняли участие 4,8 тыс. человек. По словам Венедиктова, 75 процентов респондентов проголосовали за эксперимент, порядка 16 процентов против, еще 9 процентов не определились.

Что касается округов, то лидирует по количеству проголосовавших (83% респондентов) округ №1 Зеленоград, на втором месте округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) - за него проголосовали 79,6%, замыкает тройку лидеров округ №30 (Чертаново Центральное и Южное) - набравшее 77,1% голосов.

Результаты голосования будут переданы в Мосгоризбирком с предложением включить эти три округа в эксперимент по электронному голосованию.

Ожидается, что до конца недели Мосгоризбирком утвердит округа, в которых пройдет голосование.

Кампания по приему заявлений от избирателей на участие в электронном голосовании начнется в 20-х числах июля.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.