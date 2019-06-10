ВЦИОМ: 49% россиян довольны уровнем своей жизни

По данным исследований ВЦИОМ, 49% жителей России удовлетворены своим уровнем жизни. Недовольны уровнем жизни 22%, а еще 28% довольны отчасти.

В то же время 61% опрошенных характеризуют свое материальное положение или своих семей средним, 25% признали его плохим, а 14% - выше среднего.

Более половины участников опроса, 54%, оценивают экономическое положение России как среднее, 13% считают экономическую ситуацию отечественной экономики выше среднего, 28% находят ее похожей на стагнацию.

При этом 31% выражают надежду, что "дела в экономике идут в правильном направлении". Отчасти с этим согласны 41% респондентов, а 25% выражают обратное мнение - "экономическое развитие идет в неправильном направлении".