Во время беспорядков на Гаити погиб один человек

Жители Гаити снова протестуют. Они требуют отставки президента страны Жовенеля Моиза. В минувшее воскресенье недовольные политикой главы государства люди вышли на улицы сразу нескольких городов.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает, что протестующие подожгли старинное здание, которое принадлежит президенту страны.

В городе Делмас демонстранты соорудили баррикады, используя большие камни, рекламные щиты и столбы. Многие манифестанты в качестве оружия используют ветки деревьев.

Во время столкновений сотрудники правоохранительных органов выстрелили в воздух. А на одной из центральных улиц Порт-о-Пренса (столица Гаити) полиция применила слезоточивый газ. Один человек погиб.

Напомним, в феврале этого года на Гаити также проходили массовые протесты, жертвами которых стали семь человек.