Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в статью 44 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в статью 44 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Наделить руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны (далее - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии), правами и полномочиями, установленными для руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при решении вопросов поступления граждан Российской Федерации на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, ее прохождения и прекращения, а также предоставления лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, гражданам, уволенным со службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей и лицам, находящимся (находившимся) на их иждивении, социальных гарантий.";

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, имеющие специальные звания, переведенные в войска национальной гвардии Российской Федерации из органов внутренних дел, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, которые подлежат переводу на военную службу в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с решением Президента Российской Федерации, с их согласия могут быть приняты на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации без прохождения испытания, проведения аттестации, мероприятий по медицинскому освидетельствованию, профессиональному психологическому отбору, а также без проверки соответствия установленным требованиям по уровню их образования, квалификации и физической подготовки. Первый контракт о прохождении военной службы с указанными лицами заключается без учета ограничений, установленных пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии, и при условии, что эти лица не достигли возраста:

1) 50 лет - лица, имеющие специальное звание до подполковника полиции включительно;

2) 55 лет - лица, имеющие специальное звание полковника полиции;

3) 60 лет - лица, имеющие специальные звания высшего начальствующего состава.";

3) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. С лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, достигшими соответственно возраста 50, 55 и 60 лет, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы в порядке и на срок, которые установлены для военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на военной службе, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".";

4) дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. Контракт о прохождении службы, ранее заключенный с лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, считается расторгнутым по основанию, предусмотренному пунктом 18 части 2 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", со дня заключения с ними контракта о прохождении военной службы.";

5) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицам, указанным в части 3 настоящей статьи, при назначении на воинские должности:

1) присваиваются воинские звания, соответствующие специальным званиям, независимо от занимаемых воинских должностей и без проведения переаттестации (аттестации). Присвоенные воинские звания считаются первыми воинскими званиями;

2) сроки пребывания в специальных званиях засчитываются при присвоении очередных воинских званий;

3) стаж службы (выслуга лет), в том числе в льготном исчислении, исчисленный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, засчитывается в период службы (выслугу лет, общую продолжительность военной службы) в полном объеме и пересчету не подлежит;

4) сохраняются периоды и сроки предоставления основных и дополнительных отпусков, расчетные периоды для исчисления пособий и компенсаций, исчисленные в период службы;

5) предоставляется в установленном порядке не использованная в период службы часть основного отпуска, превышающая 30 суток;

6) присваивается классная квалификация (квалификационная категория, квалификационный класс) с учетом ранее присвоенного квалификационного звания и периода пребывания в этом звании.";

6) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Лицам, указанным в части 3 настоящей статьи, принятым на военную службу по контракту, единовременное пособие и денежная компенсация за не использованную в период службы часть основного отпуска, превышающую 30 суток, не выплачиваются.";

7) в части 5 слова "Федеральную службу войск" заменить словом "войска";

8) в части 8 слова "Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны" исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин