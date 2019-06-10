Войска Хафтара отбили потерянный ранее новый бронеавтомобиль Al-Mared

В Ливии ситуация с недавно поставленной новейшей бронетанковой техникой принимает трагикомической характер. Меньше месяца назад стало известно, что в одно из подразделений Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара поступили современные бронеавтомобили - Al-Mared, впервые публично представленные лишь в прошлом году.

Seems that #LNA units managed to recover #KADDB JMSS AL-Mared 8x8 wheeled armoured vehicle after #GNA managed to seize it during battles pic.twitter.com/R6P6Rl2l5S — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 8 июня 2019 г.

Они спроектированы и выпущены иорданской компанией KADDB. В качестве базы были использованы чешские вездеходы Tatra с колесной формулой 8х8.

Вес такого средства доставки пехоты достигает 25 тонн. На нем установлен двигатель мощностью 420 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч.

Вместимость: экипаж - 2 человека и 8 десантников. Прибывшие в Ливию образцы были вооружены 12,7-мм пулеметами.

Al-Mared отличается повышенной защищенностью, особенно от мин и фугасов. Правда, это не помогло во время боев в ливийской столице. По неизвестным пока причинам, бронеавтомобиль был захвачен бойцами Правительства национального согласия, обороняющими Триполи. Однако через некоторое время техника, по всей видимости, находящаяся в исправном состоянии, была отбита в ходе одной из атак.

Недавно также сообщалось, что бойцы Хафтара потеряли недавно доставленный из Иордании бронеавтомобиль Mbombe.