Володин выразил надежду на урегулирование ситуации в Молдове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал формирование нового правительства Молдовы и выразил надежду на урегулирование политической ситуации в стране.

- Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан, - цитирует Володина пресс-служба ГД.

Ранее Молдова после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Евросоюз, Россия, США, другие страны и международные организации, выразив обеспокоенность кризисом в республике, заявили о готовности сотрудничать с парламентом и новым кабинетом министров.