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Рубрика: Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Текст: Ксения Колесникова
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание. По данным Рособрнадзора, в 2019 году этот предмет решили сдавать более 349 тысяч человек, в том числе 343 тысячи выпускников текущего года, то есть почти 50 процентов участников основного периода ЕГЭ-2019.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день. Он не совмещен со сдачей других предметов по выбору, - сообщили в Рособрнадзоре. - Для этого будет задействовано 4057 пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом. Ход экзамена будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех пунктах будет вестись видеонаблюдение.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
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Сама работа состоит из двух частей: всего 29 заданий. 20 из них - с кратким ответом и 9 - с развернутым. Выпускнику нужно уложиться в 3 часа 55 минут (235 мин).

С результатами ЕГЭ по этому предмету выпускник может подать документы одновременно и на экономиста, и на юриста, и на туризм. И еще на несколько других направлений. Правда, чтобы поступить в вуз, выпускнику нужно будет набрать минимум 42 балла (это установленный минимум). Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Кстати

Традиционно по этому предмету очень многие ребята не могут набрать минимальный балл. Некоторые считают, что обществознание можно сдать легко. Но на самом деле ЕГЭ по обществознанию - сложный экзамен. Многие выпускники не понимают смысла таких понятий, как "гуманизм", "патриотизм", путаются в названиях высших государственных органов России. Самая распространенная ошибка: "Правительство РФ принимает законы".

Общество Образование ЕГЭ в России
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