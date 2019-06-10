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Вышел трейлер игры "Киберпанк 2077" с Киану Ривзом

Новости
    10.06.2019, 11:29
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers
Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers

У Cyberpunk 2077, одной из самых напряженно ожидаемых видеоигр последнего времени, появилась дата выхода - релиз состоится 16 апреля 2020 года на PC, Play Station 4 и Xbox One.

Радостную новость принес на выставке E3 в Лос-Анджелесе актер Киану Ривз, "сыгравший" одного из персонажей - подаривший герою внешность и голос. И тем продолживший свою личную "киберпанк-линейку", отработанную в "Джонни-мнемонике" и "Матрице".

Также на выставке был представлен и кинематографический трейлер игры.

Отметим, что Cyberpunk 2077 занимается польская студия CD Projekt Red, ранее зарекомендовавшая себя играми по "Ведьмаку" Анджея Сапковского.

"Киберпанк 2077" - это продолжение настольной игры "Киберпанк 2020". Ее действие будет происходить, соответственно, спустя 57 лет в городе Найт-Сити, Калифорния.

Концепт, по словам авторов, - "противостояние героя противнику, превосходящему его числом". Основной источник вдохновения - книги Уильяма Гибсона. 

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