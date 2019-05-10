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Вачовски займутся перезапуском "Матрицы"

Новости
    11.05.2019, 00:25
Текст:   Козьма Лоханкин

То, что перезапуску "Матрицы", одной из важнейших фантастических кинофраншиз в истории, - быть, уже не новость, хотя новостей об этом интригующем проекте всё ещё не так много.

Фото: instagram.com/sarik_andreasyan
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И вот Чад Стахелски, режиссёр успешнешей серии фильмов о Джоне Уике (третья часть выходит уже на следующей неделе) и предстоящего ремейка "Горца", некогда бывший скромным дублёром Киану Ривза в трёх классических "Матрицах", поделился захватывающей новостью: дуэт Вачовски примет участие в работе над воскрешением своего главного детища. На момент создания которого Вачовски были братьями, но теперь, после поочерёдной смены пола, идентифицируют себя как сёстры.

Стахелски не скрывает своего восторга в связи с тем, что Вачовски подписались на участие в проекте: "Я невероятно счастлив, что Вачовски не просто делают "Матрицу", но и расширяют мир, который мы так любим", - приводит слова кинематографиста Yahoo Movies UK. Стахелски добавил, что готов помочь Вачовски любыми возможными способами - им достаточно только его позвать.

При этом пока не совсем ясно, в каком именно качестве демиурги будут представлены в проекте. О том, будут ли они его режиссировать, Чад не знает - он "не уверен насчёт Ланы".

Первая "Матрица" вышла в 1999-м и моментально стала жанровым хитом. Спустя четыре года вышли фильмы "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

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