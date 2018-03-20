Начата работа над продолжением "Матрицы"

Обещанный в прошлом году перезапуск трилогии экс-братьев Вачовски "Матрица" сдвинулся с мертвой точки. Об этом сценарист Зак Пенн рассказал Screen Rant.

Когда журналисты начали расспрашивать его насчет работы над другой киберпанк-лентой, грядущей подростковой фейерверк-фантастике "Первому игроку приготовиться".

По словам Пенна, он горит энтузиазом, поскольку очень хочет вернуть "Матрицу" на экраны - дело личное. И он, будучи фанатом оригинала, нескончаемо давил на компанию Warner Bros. на эту тему годами. И таки додавил.

Как заверил Зак, теперь сценарий новой "Матрицы" - один из проектов, над которыми он трудится прямо сейчас.

От более углубленного комментария он решительно отказался, сославшись, что не может раскрывать подробности предстоящего.

Присовокупив, что OASIS - виртуальная реальность из "Первого игрока" - и мир Матрицы в целом довольно похожи. Да и вообще есть где развернуться.

Первая "Матрица" (The Matrix) вышла в 1999 году, положив начало франшизе, где помимо двух сиквелов есть комиксы, компьютерные игры и аниме-антология.

В 2012 году фильм был внесен в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки, перед этим получив четыре "Оскара" и порядка тридцати других премий.

Кстати, Киану Ривз как-то сказал, что не прочь вернуться во вселенную Матрицы. Но при условии, что за проект возьмутся Вачовски.

49-летний Пенн - американский актер, режиссер, сценарист, продюсер. На его счету фильмы "Последний киногерой" - со Шварценеггером, "Инспектор Гаджет", "Электра", две части "Людей Икс", "Невероятный Халк", "Мстители", сериал "Люди Альфа".