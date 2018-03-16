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Вышел эффектный трейлер самого ожидаемого сайфая года

Новость 16.03.2018, 13:30 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

YouTube-канал Warner Bros. Pictures предложил очередную замануху - свежий трейлер новой картины Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" (Ready Рlayer Оne), где он сытно повернулся передом к корням - к зрелищной фантастике.

И это - "чистое спилберговское волшебство", - заверяют зрителя очевидцы. После чего следует ударная доза технологий и утешений глазу: разного рода существа и компьютерные красоты в количествах.

Есть на что посмотреть, словом.

В базисе фильма - одноименный подростковый киберпанк-роман Эрнеста Клайна 2011 года, бестселлер New York Times.

Под сценарий книгу адаптировал Зак Пенн ("Инспектор Гаджет", "Люди Х", "Мстители", "Отряд самоубийц 2").

Фото: youtube.com/ ВОЛЬГА
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В ролях: Ханна Джон-Кэймен ("Игра престолов", "Черное зеркало"), ТиДжей Миллер ("Дэдпул", "Монстро", гик-сериал "Силиконовая долина"), Тай Шеридан ("Скауты против зомби"), Саймон Пегг ("Стартрек", "Зомби по имени Шон"), Оливия Кук ("Мотель Бэйтсов", "Уиджи").

Действие разворачивается в 2044-м году, где из-за тотального мирового кризиса экономика рухнула, ресурсы истощены, но небывало процветает виртуальная реальность.

Премьера - уже 29 марта.

Ранее мы писали: Спилберг и Лукас подтвердили, что снимут пятого "Индиану Джонса".

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