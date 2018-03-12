На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Продолжение "Дэдпула" разочаровало первых зрителей

Новость 12.03.2018, 18:54 | Текст: Генри Достоевский

Продолжение приключений болтливого наемника Дэдпула, по слухам, оставило зрителей разочарованными, сообщает ComicBookNews.

Сиквел марвеловского "Дэдпула" недавно прошел традиционную практику предварительно-тестовых просмотров. Однако, судя по всему, большинство зрителей невысоко оценили качество работы постановщика Дэвида Литча, сменившего предыдущего режиссера Тима Миллера, который сейчас трудится над перезапуском "Терминатора".

Помимо того, что картину назвали "беспорядочной и хаотичной", она оказалась на полчаса более продолжительной, чем оригинал, Ванесса как персонаж оказалась бесполезна, а размазанность сюжета напомнила некоторым зрителям кошмарный сон Дэвида Финчера "Чужой 3", что подтверждается и порталом MovieWeb.

Фото: youtube.com
Видео: Дэдпул пообещал бесплатные татуировки всем желающим

Но самое интересное в другом - странным образом не упоминаются ни динамика ленты, ни юмор, ни новые персонажи.

Впрочем, студия Fox, курирующая фильм, не дремлет и предупреждает пользователей о юридических проблемах за разглашение информации об увиденном.

На данный момент, подчеркнем, это всего лишь слухи, а исполнитель роли Кейбла Джош Бролин уже обмолвился, что новая картина будет сильно отличаться от первой части.

Но даже если что-то из представленной выше информации правда (на что косвенно указывает реакция студии), у создателей сиквела "Дэдпула" еще есть время до запланированного на 17 мая релиза и успеть что-то исправить.

Напомним, что оригинальная лента при бюджете в 58 млн долларов собрала 783 млн, став самым прибыльным фильмом с рейтингом R, а исполнитель главной роли и продюсер Райан Рейнольдс в шутку даже попытался с помощью поклонников отправить картину в качестве претендента на премию "Оскар" сразу в нескольких номинациях.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Дени Вильнев снимет как минимум два фильма по "Дюне" 10:55
"Ворон" с "кхалом Дрого" из "Игры престолов" получил дату премьеры 11.03.2018
Трейлер: Сирша Ронан в "Чайке" по мотивам одноименной пьесы Чехова 10.03.2018
#супергерои
Фото: kinopoisk.ru
"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": кроме главного, часть 1 02.03.2018
Вышли интригующие тизеры второго сезона сериала "Легион" 02.03.2018
Режиссер раскрыл чудовищную тайну Стражей Галактики 28.02.2018
#комиксы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион" 07.03.2018
"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": кроме главного, часть 2 03.03.2018
Умер один из создателей вселенной Бэтмена 28.02.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.