Продолжение "Дэдпула" разочаровало первых зрителей

Продолжение приключений болтливого наемника Дэдпула, по слухам, оставило зрителей разочарованными, сообщает ComicBookNews.

Сиквел марвеловского "Дэдпула" недавно прошел традиционную практику предварительно-тестовых просмотров. Однако, судя по всему, большинство зрителей невысоко оценили качество работы постановщика Дэвида Литча, сменившего предыдущего режиссера Тима Миллера, который сейчас трудится над перезапуском "Терминатора".

Помимо того, что картину назвали "беспорядочной и хаотичной", она оказалась на полчаса более продолжительной, чем оригинал, Ванесса как персонаж оказалась бесполезна, а размазанность сюжета напомнила некоторым зрителям кошмарный сон Дэвида Финчера "Чужой 3", что подтверждается и порталом MovieWeb.

Но самое интересное в другом - странным образом не упоминаются ни динамика ленты, ни юмор, ни новые персонажи.

Впрочем, студия Fox, курирующая фильм, не дремлет и предупреждает пользователей о юридических проблемах за разглашение информации об увиденном.

На данный момент, подчеркнем, это всего лишь слухи, а исполнитель роли Кейбла Джош Бролин уже обмолвился, что новая картина будет сильно отличаться от первой части.

Но даже если что-то из представленной выше информации правда (на что косвенно указывает реакция студии), у создателей сиквела "Дэдпула" еще есть время до запланированного на 17 мая релиза и успеть что-то исправить.

Напомним, что оригинальная лента при бюджете в 58 млн долларов собрала 783 млн, став самым прибыльным фильмом с рейтингом R, а исполнитель главной роли и продюсер Райан Рейнольдс в шутку даже попытался с помощью поклонников отправить картину в качестве претендента на премию "Оскар" сразу в нескольких номинациях.