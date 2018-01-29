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Спилберг и Лукас подтвердили, что снимут еще одного "Индиану Джонса"

Новость 29.01.2018, 10:53 | Текст: Олег Усков

Американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг, только что припавший к корням с фантастикой "Первому игроку приготовиться", подтвердил, что его следующей режиссерской работой станет пятая часть приключений археолога-авантюриста Индианы Джонса.

Об этом пишет The Independent. Уточняя, что ради проекта Спилберг готов отложить новую киноадаптацию мюзикла "Вестсайдская история".

Фото: kinopoisk.ru
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Более того: Джордж Лукас выступит на ленте в качестве исполнительного продюсера. Музыку вновь напишет Джон Уильямс. А Харрисон Форд, естественно, вернется к титульной роли.

Съемки начнутся в 2019 году. По остальному касту пока информации нет. Название тоже неизвестно. Но известна дата премьеры - 10 июля 2020 года.

Затем Спилберг займется ремейком "Истории".

Индиана дебютировал на экранах в 1981 году в фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark). За которым последовали "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Индиана Джонс и Последний крестовый поход" (Indiana Jones & The Last Crusade, 1989) и ревизионистский "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). Который, если верить документальному фильму "Индиана Джонс: Возвращение Легенды", Спилберг снимать отнекивался, но Лукас и Форд годами не слезали со старика. И он в конце концов согласился.

Ранее мы писали, что новый фильм Спилберга "Секретное досье" попал под запрет.

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