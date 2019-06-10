Взрыв прогремел в Италии: есть раненые

В результате мощного взрыва недалеко от Рима, в Рокка ди Папа (область Лацио), пострадали семеро человек, среди которых трое детей.

Взрыв, прогремевший в трехэтажном здании местной коммуны в 11:50 по местному времени, привел к серьезным разрушениям. Не обошлось без пострадавших. Среди них - мэр города, несколько сотрудников городской администрации, а также трое детей. Все одни доставлены в местные и римские больницы.

На месте происшествия в настоящий момент работают спасатели и правоохранительные органы, которым предстоит выяснить причины взрыва. По одной из главных версий, трагедия произошла из-за утечки газа.