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10.06.2019 14:55
Рубрика: В мире

Взрыв прогремел в Италии: есть раненые

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

В результате мощного взрыва недалеко от Рима, в Рокка ди Папа (область Лацио), пострадали семеро человек, среди которых трое детей.

Опубликовано видео взрыва в Швеции

Взрыв, прогремевший в трехэтажном здании местной коммуны в 11:50 по местному времени, привел к серьезным разрушениям. Не обошлось без пострадавших. Среди них - мэр города, несколько сотрудников городской администрации, а также трое детей. Все одни доставлены в местные и римские больницы.

На месте происшествия в настоящий момент работают спасатели и правоохранительные органы, которым предстоит выяснить причины взрыва. По одной из главных версий, трагедия произошла из-за утечки газа.

В мире Европа Италия
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