Взрыв прогремел в Италии: есть раненые

В результате мощного взрыва недалеко от Рима, в Рокка ди Папа (область Лацио), пострадали семеро человек, среди которых трое детей.
Взрыв, прогремевший в трехэтажном здании местной коммуны в 11:50 по местному времени, привел к серьезным разрушениям. Не обошлось без пострадавших. Среди них - мэр города, несколько сотрудников городской администрации, а также трое детей. Все одни доставлены в местные и римские больницы.
На месте происшествия в настоящий момент работают спасатели и правоохранительные органы, которым предстоит выяснить причины взрыва. По одной из главных версий, трагедия произошла из-за утечки газа.
#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 июня 2019 г.