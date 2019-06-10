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Рубрика: В мире

WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei

Фото: AP Photo/Andy Wong Фото: AP Photo/Andy Wong
Фото: AP Photo/Andy Wong

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

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Информацию об этом распространила в воскресенье газета The Wall Street Journal. Издание ссылается на письмо, которое на днях Войт направил вице-президенту Майклу Пенсу и девяти членам конгресса. В письме предлагается отсрочить с двух до четырех лет (после вступления указа в силу) исполнение запретов, которые относятся к правительственным ведомствам, получателям федеральных займов и грантов, а также к подрядчикам, использующим продукцию Huawei и ZTE, пишет ТАСС.

Если этого не сделать, то, по мнению Войта, стране грозит "существенное сокращение" числа компаний, способных выполнять заказы и подряды правительства США, а также ухудшение финансового положение частных предприятий в тех регионах страны, где продукция Huawei особенно востребована.

Фото: iStock
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Напомним, 15 мая Трамп подписал указ, который ввел режим чрезвычайного положения для защиты американской инфраструктуры от иностранных угроз. В этот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам. Huawei уже подала иск в суд с требованием признать антиконституционным данное решение.

В прошлом году глава Белого дома запретил госучреждениям страны использовать оборудование Huawei и  ZTE.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Санкции США против Huawei
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