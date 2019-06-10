В российском законодательстве существуют тысячи всевозможных штрафов, но некоторые из них имеют сезонный характер. За что же могут оштрафовать летом?

За костры для сжигания мусора на участках, за пал сухой травы. Штрафы для граждан за нарушение требований пожарной безопасности могут достигать 4 тысяч рублей, а для юрлиц - до 400 тысяч. Это касается и шашлыка.

Костер на даче можно разжигать не ближе 50 метров от дома. Если площадь участка не позволяет, надо использовать мангал, его можно установить и в пяти метрах от дома. И так, чтобы дым и пепел не сдувало на дома и постройки соседей.

Лето - сезон строительства на дачах. Как отмечают в Федеральной кадастровой палате Росреестра, необходимо соблюдать минимальные расстояния между различными строениями на соседних участках.

Например, расстояние между домами, построенными из бетона, должно быть не менее шести метров. От дома до забора должно быть как минимум три метра. Хозяйственные постройки возводят не ближе метра от забора.

Есть нормы и для дачных туалетов. Расстояние от жилого помещения до душа, уборной или бани должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца - от 8 метров.

Нарушение этих требований может повлечь за собой штраф до 5 тысяч рублей.

Еще одной проблемой садовых и огородных товариществ является захват в личную собственность земель общего пользования. В итоге проезд для машин сужается, перекрывается доступ к водоему, площадкам для проведения собраний или отдыха.

Размер штрафа за самовольный захват определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тысяч рублей.