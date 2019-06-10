Новости

МИД РФ: Косово так и не извинилось за избиение российского дипломата 21:19
Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера 21:03
Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области 20:44
МИД: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять "Минск" 20:32
В Великобритании обнаружен след от удара гигантского метеорита 20:27
На Кипре найден неизвестный город возрастом 8000 лет 20:25
Золотая монета римского императора побила рекорд цены на торгах 20:22
Названы сроки сдачи самого проблемного долгостроя Петербурга 19:54
Ципрас попросил президента Греции распустить парламент 19:48
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Персидском заливе 19:40
РФ предложила свою инфраструктуру для транзита Web-трафика Европа - Азия 19:37
Случаи насилия над болгарскими врачами вызвали обеспокоенность в Евросоюзе 19:24
У алиментщиков предложили изымать не оформленное на них имущество 19:22
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова 19:15
"Общественное пианино" в Петербурге залили цементом 19:15
Аскольд Запашный раскрыл подробности случившегося с ним ДТП 19:13
Экс-главу управления СК задержали по делу о покушении на губернатора 19:07
Скончался двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов 19:07
Банкир раскрыл истинное финансовое положение Уинстона Черчилля 19:06
В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу 19:05
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль" 18:55
Зеленский хочет сменить всех губернаторов 18:42
В Москве отреставрируют монетный двор 18:35
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание 18:25
Skoda показала кроссовер со встроенной стиральной машиной 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В российском законодательстве существуют тысячи всевозможных штрафов, но некоторые из них имеют сезонный характер. За что же могут оштрафовать летом?

За костры для сжигания мусора на участках, за пал сухой травы. Штрафы для граждан за нарушение требований пожарной безопасности могут достигать 4 тысяч рублей, а для юрлиц - до 400 тысяч. Это касается и шашлыка.

Костер на даче можно разжигать не ближе 50 метров от дома. Если площадь участка не позволяет, надо использовать мангал, его можно установить и в пяти метрах от дома. И так, чтобы дым и пепел не сдувало на дома и постройки соседей.

Лето - сезон строительства на дачах. Как отмечают в Федеральной кадастровой палате Росреестра, необходимо соблюдать минимальные расстояния между различными строениями на соседних участках.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Например, расстояние между домами, построенными из бетона, должно быть не менее шести метров. От дома до забора должно быть как минимум три метра. Хозяйственные постройки возводят не ближе метра от забора.

Есть нормы и для дачных туалетов. Расстояние от жилого помещения до душа, уборной или бани должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца - от 8 метров.

Нарушение этих требований может повлечь за собой штраф до 5 тысяч рублей.

Еще одной проблемой садовых и огородных товариществ является захват в личную собственность земель общего пользования. В итоге проезд для машин сужается, перекрывается доступ к водоему, площадкам для проведения собраний или отдыха.

Размер штрафа за самовольный захват определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тысяч рублей.

Власть Право Административное право
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области
Путин поздравил Токаева с победой
Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
Роскомнадзор проверит данные об утечке данных 900 тысяч клиентов банков