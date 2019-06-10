За крупные хищения алмазов задержаны три человека

Следственный комитет объявил о возбуждении его Главным управлением по расследованию особо важных дел уголовного дела по редкой статье - "незаконный оборот природных драгоценных камней". Его фигуранты были задержаны в конце прошлой недели, но объявил об этом СК только что, после ареста этих граждан судом.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко. Кражи у акционерной компании "Алроса" были не разовой акцией, а регулярной "работой" преступной группы. В нее входили три человека - сотрудница компании "Алроса", непосредственно совершавшая хищение алмазов в компании, Елена Канунникова, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе - посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней.

При попытке кражи очередной партии алмазов стоимостью более 22миллионов рублей следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России 6 июня 2019 года участники преступной группы были задержаны с поличным.

Во время обысков дома у задержанных оперативники нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн. долларов, более 2 миллионов долларов, 500 тысяч евро, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе, более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.