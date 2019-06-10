Здоровье проверят за один день

Первый этап диспансеризации взрослых людей должен проходить за один день. Об этом написано в проекте приказа Минздрава России, который размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Профилактический медосмотр и первый этап диспансеризации рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня", говорится в документе. В пояснительной записке к нему уточняется, что такой порядок необходим для совершенствования этой работы.

На первом этапе диспансеризации у людей выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний. Например, болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других. Для этого определяется индекс массы тела, измеряется давление - артериальное и внутриглазное (у тех, кто старше 60 лет), определяется уровень общего холестерина и глюкозы в крови, проводится электрокардиография, исследование мазка шейки матки у женщин, делается флюорография легких, маммография, исследуется кал на скрытую кровь (у людей старше 60 лет). Заканчивается первый этап проведением краткого профилактического консультирования участкового терапевта. Уже на втором этапе проводятся дополнительные обследования - в зависимости от того, какие изменения в здоровье были выявлены у человека на первом этапе.

По мнению вице-президента фонда "Кардиопрогресс", эксперта Лиги здоровья нации Мехмана Мамедова, при правильной организации всех служб первый этап диспансеризации можно провести за один день. "Это реально. В этом заинтересованы все. И медучреждения, и сами пациенты", - говорит он. И продолжает: хотя диспансеризация в России не обязательна, проходить ее просто необходимо. Это инструмент, с помощью которого можно проверить статус здоровья человека и выявить у него ранние признаки заболеваний. Чем раньше оно диагностировано, тем больше шансов на выздоровление.