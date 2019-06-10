Зеленский хочет сменить всех губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить глав всех областей страны. Об этом проинформировала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Позиция президента заключается в том, что главы всех областных госадминистраций должны быть уволены", - отметила она, добавив, что кабинет министров уже утвердил снятие с должности 13 из 24 губернаторов. Речь идет о главах Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областей.

По ее словам, ведется поиск тех, кто смог бы занять освободившиеся посты. "Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, без связей с коррупцией, желательно, чтобы у них уже были идеи, кто войдет в их команды", - написала Мендель на своей странице в Facebook. Она также отметила, что в подборе кандидатов администрации помогают несколько международных HR-компаний.