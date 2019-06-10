Зеленский прокомментировал обвинения в плагиате

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения, выдвинутые администрацией его предшественника Петра Порошенко, будто он использовал слова предыдущего главы государства во время своего выступления в Брюсселе.

"Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером", - цитирует Зеленского издание Obozrevatel.

Ранее администрация Порошенко начала служебное расследование относительно схожести выступления Зеленского и одной из речей пятого украинского президента. Как заявил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, новый глава государства использовал целый абзац из речи своего предшественника.

Стоит отметить, что тезисы обоим готовили одни и те же сотрудники МИД Украины.