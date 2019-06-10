Наша национальная женская сборная под руководством немецкого специалиста Олафа Ланге продолжает приятно удивлять в преддверии стартующего 27 июня в Сербии и Латвии чемпионата Европы. На контрольном турнире в испанской Сарагосе россиянки не только обыграли действующих обладательниц континентального "золота" хозяек площадки (70:61), но затем в финале взяли верх еще и над крепкой командой Италии - 62:54.

Лидер сборной центровая Мария Вадеева и ее партнерши задали тон уже в стартовой четверти против "скуадры адзурры", выиграв эти 10 минут чистого времени со счетом 16:6. Далее каких-то провалов избежать удалось, подопечные Ланге лидировали весь матч. Они радуют своей стабильностью.

Вадеева едва не совершила второй подряд так называемый дабл-дабл, ей не хватило одного успешного действия в борьбе за отскок мяча на щите. У потомственной баскетболистки Марии в итоге 18 очков и девять подборов. В активе другой нашей чемпионки мира среди молодежи (до 20 лет) 2017 года Раисы Мусиной 13 очков.

Генеральный менеджер сборной Светлана Абросимова уже неоднократно и по различным поводам сетовала на тяжелый жребий, выпавший россиянкам при распределении соперников по группам на Евробаскете. В компании с нами - хозяйки, которые являются чемпионками Старого Света-2015 и бронзовыми призерами Олимпиады-2016 в Рио, очень крепкий по составу белорусский коллектив и Бельгия, финишировавшая третьей на Евро-2017 и четвертой на ЧМ-2018. По сути, это действительно "группа смерти". Но с такой игрой, какую показали россиянки в Сарагосе, нам по силам одолеть любого титулованного оппонента.

Посмотрим, что получится дальше. Теперь на турнире во французском Ренне 14-16 июня встретимся с Сербией, "трехцветными" и турчанками.