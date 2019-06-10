Жители Венеции выступили против заходов круизных лайнеров

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу около трех тысяч человек приняли участие в акции протеста. Местные жители выступили против заходов крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Префект Венеции Витторио Дзаппалорто в порядке исключения разрешил венецианцам собраться на площади Сан-Марко, где с 1997 года запрещены любые массовые мероприятия политического характера. С флагами и лозунгами "Нет большим судам!", "Мы требуем уважать нашу лагуну" демонстранты прошли по историческому центру города.

По данным РИА Новости, организовать акцию решили местные общественные объединения после столкновения второго июня круизного лайнера с туристическим теплоходом в венецианском канале Джудекка. В результате аварии пострадали пять человек. По предварительной версии, столкновение могло произойти из-за блэкаута на лайнере, либо по причине неисправности мотора.

После этого инцидента правительство Венеции пообещало окончательно запретить проход круизных лайнеров близ площади Святого Марка. По словам министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, важно не просто снять остроту этой давней проблемы, но и не спровоцировать потерю интереса туристов к морским круизам с посещением Венеции.