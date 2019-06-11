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Рубрика: В мире

Американские истребители F-35 впервые прилетят в Финляндию

Два американских истребителя пятого поколения F-35 впервые прилетят в Финляндию. В предстоящие выходные в городе Турку они примут участие в авиационном шоу Turku Airshow, посвященном 100-летию Союза авиации Финляндии.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

Еще одной целью визита истребителей США является демонстрация авиационной техники перед планируемой Хельсинки закупкой новых самолетов, пишет "Интерфакс", ссылаясь на газету Helsingin Sanomat.

Решение о покупке Финляндия примет в 2021 году. Пока же на вооружении финских ВВС стоят 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году. Начиная с 2025 года их начнут поэтапно списывать.

Одним из вариантов их замены и могут стать американские F-35 (компания Lockheed Martin). Известно, что заявку на участие в конкурсе на поставку Финляндии самолетов прислали также французская компания Dassault Aviation, шведская Saab, американская Boeing, а также лондонский концерн BAE Systems.

В мире Европа Финляндия
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