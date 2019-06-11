Новости

Путин рассмотрит вопрос об увольнении двух генералов полиции 22:17
В США начался прием заявок на турпоездки на МКС 22:15
Число загадочно погибших туристов в Доминикане выросло до шести 22:02
Анатолий Кучерена назвал действия главы МВД справедливыми и честными 21:49
Россия - Кипр - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
С Ивана Голунова сняли электронный браслет 21:40
США расширили санкции против сирийского бизнеса 20:58
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым 20:40
Путин присвоил звания генералов ряду офицеров 20:38
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России 20:31
Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца 20:30
Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной теме 20:17
Москалькова заявила о праве Ивана Голунова на возмещение морального вреда 20:16
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить 20:15
В Париже после масштабной реновации открыли старейший гранд-отель 20:08
СМИ: Сводный брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ 20:00
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира 19:52
Порошенко встретился с директором ЦРУ Петреусом 19:50
Диана Вишнева выступит на российской премьере шоу "Сны спящей красавицы" 19:43
На Москве-реке перевернулся водный велосипед 19:27
Президент Украины предложил уволить генпрокурора и главу МИД 19:02
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления 19:02
СК выяснит все обстоятельства задержания журналиста Голунова 18:57
В Петербурге к "Алым парусам" сняли леса с Ростральной колонны 18:47
Лукашенко рассказал, почему не доверяет прогнозам синоптиков 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 21:49
Рубрика: Происшествия

Анатолий Кучерена назвал действия главы МВД справедливыми и честными

Текст: Владислав Куликов

Председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена поблагодарил министр внутренних дел за принципиальную позицию. Действия министра внутренних дел в деле Ивана Голунова глава общественного совета назвал справедливыми и честными.

С Ивана Голунова сняли электронный браслет

"Министр внутренних дел всегда тщательно проверяет факты, связанные с возбуждением уголовного дела, задержанием и так далее, - передает ТАСС слова Анатолия Кучерены. - Это не первый случай. Решение, которое было принято в пользу Ивана Голунова - справедливое и честное. И я как председатель общественного совета хотел бы высказать добрые слова в адрес членов совета, поскольку мы все эти дни занимались данным вопросом, а также поблагодарить министра внутренних дел за его принципиальную позицию".

Москалькова заявила о праве Ивана Голунова на возмещение морального вреда

Он отметил, что глава МВД всегда быстро принимает правильные решения. Напомним, журналист Иван Голунов был задержан на прошлой неделе. Сотрудники полиции обвинили его в незаконных операциях с наркотиками. При обыске у журналиста были найдены запрещенные вещества, но каких-то доказательств о причастности журналиста к чему-то нелегальному так и не было представлено.

Откуда взялись наркотики в его рюкзаке - загадка. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально сообщил, что дело Ивана Голунова закрыто за отсутствием вины. Сам журналист освобожден из-под домашнего ареста.

"Мы по Голунову видим, что буквально за считанные дни после тщательной проверки, после всех выявленных фактов было принято решение, и это достойно уважения", - сказал Анатолий Кучерена.

Происшествия Правосудие Следствие
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Нет причин говорить об атаке на свободу слова в России
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу