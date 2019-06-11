Анатолий Кучерена назвал действия главы МВД справедливыми и честными

Председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена поблагодарил министр внутренних дел за принципиальную позицию. Действия министра внутренних дел в деле Ивана Голунова глава общественного совета назвал справедливыми и честными.

"Министр внутренних дел всегда тщательно проверяет факты, связанные с возбуждением уголовного дела, задержанием и так далее, - передает ТАСС слова Анатолия Кучерены. - Это не первый случай. Решение, которое было принято в пользу Ивана Голунова - справедливое и честное. И я как председатель общественного совета хотел бы высказать добрые слова в адрес членов совета, поскольку мы все эти дни занимались данным вопросом, а также поблагодарить министра внутренних дел за его принципиальную позицию".

Он отметил, что глава МВД всегда быстро принимает правильные решения. Напомним, журналист Иван Голунов был задержан на прошлой неделе. Сотрудники полиции обвинили его в незаконных операциях с наркотиками. При обыске у журналиста были найдены запрещенные вещества, но каких-то доказательств о причастности журналиста к чему-то нелегальному так и не было представлено.

Откуда взялись наркотики в его рюкзаке - загадка. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально сообщил, что дело Ивана Голунова закрыто за отсутствием вины. Сам журналист освобожден из-под домашнего ареста.

"Мы по Голунову видим, что буквально за считанные дни после тщательной проверки, после всех выявленных фактов было принято решение, и это достойно уважения", - сказал Анатолий Кучерена.