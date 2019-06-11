Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданам

Банк России опубликовал параметры нового, более жесткого регулирования на рынке потребительского кредитования. Оно должно уберечь граждан от непосильных кредитов, а экономику - от формирования "пузыря" на этом рынке.

С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI). Чем выше это соотношение, тем более сильное давление (через коэффициенты риска) выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка. Для определения надбавок Банк России исследовал статистику по просроченным кредитам в портфелях крупнейших банков.

Проект Указания Банка России предусматривает, что при относительно недорогом кредите (с ПСК от 10 до 15%) и умеренной, считающейся безопасной долговой нагрузке заемщика (до 50%) надбавка к коэффициенту риска составит 50%, а при чрезмерной нагрузке - гораздо больше: 70, 80, 100 и даже 120% при интервале ПДН 80+. При более дорогом кредите (с ПСК от 15 до 20%) надбавки уже будут колебаться от 70 до 160 процентов. Сейчас, по данным ЦБ, средневзвешенная ПСК составляет 16,4% (с тенденцией к снижению), а данные опросов банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков, напротив, растет: в I квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%. "Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения", - говорится в комментарии Банка России.

При прочих равных введение в регулирование показателя долговой нагрузки еще больше отобьет охоту у банков работать с людьми, имеющими низкие доходы (у которых практически при любом объеме кредита ПДН зашкаливает), а также с гражданами, которые уже приняли на себя большой объем обязательств. В то же время обострится конкуренция за заемщиков с хорошими доходами, хорошей кредитной историей.

ЦБ давно запланировал эту меру, неизвестной оставалась шкала надбавок. С 2018 года регулятор трижды (последний раз с апреля) повышал коэффициенты риска только в зависимости от полной стоимости кредита. Это хотя и поддержало стандарты потребительского кредитования и создало дополнительный буфер капитала, но не сбило темпы роста на этом рынке, который на 1 мая превысил 25% год к году. Недавно глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал перекос в сторону потребкредитования ключевым риском рецессии.

В первый год новый механизм будет проходить обкатку в упрощенном режиме: до 1 октября 2020 года банки вправе при выдаче кредита на сумму до 50 тысяч рублей или при автокредитовании рассчитывать долговую нагрузку, используя хотя и заявленный заемщиком, но не подтвержденный документами доход.

Позднее ЦБ планирует расширить применение показателя долговой нагрузки, вплоть до введения лимитов по выдачам кредитов и займов и запрета на взыскание просроченной задолженности по потребкредитам при превышении показателем долговой нагрузки определенного уровня. Такие планы содержатся в опубликованной Банком России "дорожной карте".