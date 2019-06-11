Ценный актив: зачем ВКС РФ продолжат параллельные закупки Су-35 и Су-57

Су-35, представляющий собой глубокую модернизацию советского истребителя Су-27, стал примером удачного проекта. Более широкое использование композитных материалов позволило сделать планер прочнее и легче, новые двигатели с управляемым вектором тяги обеспечили самолету непревзойденную маневренность. Современная РЛС с фазированной антенной решеткой и большая полезная нагрузка сделали Су-35 опасным противником. Российский истребитель значительно превосходит F-15C и Eurofighter Typhoon, стоящие на вооружении стран ЕС, и ничем не уступает F-22 Raptor. В ходе конфликта в Сирии ему даже удалось взять на прицел американский самолет-невидимку пятого поколения.

Зарубежные заказчики также проявляют интерес к Су-35. Более 20 таких истребителей несут службу в ВВС НОАК, 11 самолетов заказала Индонезия, также СМИ сообщали о переговорах с Алжиром и Египтом.

Решение о продолжении параллельного производства Су-35 и Су-57 объясняется целям рядом факторов, пишет Military Watch Magazine.

Во-первых, необходимо поддерживать производство на фоне растущего интереса со стороны других стран.

Во-вторых, Су-57 все еще находится в стадии разработки. В перспективе его планируется оснастить рядом систем шестого поколения: искусственным интеллектом, гиперзвуковым оружием и т. д. Высокие эксплуатационные расходы и относительно небольшой объем производства Су-57 в ближайшие десять лет (три полка к 2028 году) означают, что Су-35 останется ценным активом для ВКС России, особенно если США будут активно закупать F-35 и F-15EX. Кроме того, Су-35 и Су-57 могут эффективно дополнять друг друга при совместном выполнении боевых задач.

Параллельное производство истребителей пятого и четвертого поколений налажено и в других странах, к примеру, J-20 и J-11D в Китае, F-22 и F-15EX в Соединенных Штатах.