Число загадочно погибших туристов в Доминикане выросло до шести

Еще один американский турист загадочным образом скончался во время отпуска в Доминиканской Республике. Таким образом, число загадочно погибших туристов выросло до шести (два человека скончались в прошлом году и четыре в нынешнем). К расследованию обстоятельств смертей сограждан подключилось ФБР, увязав их в одну серию, отмечает The New York Post.

67-летний Роберт Белл Уоллес из Калифорнии умер после того, как выпил виски из мини-бара в своем номере на курорте Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кане, сообщает Fox News со ссылкой на его племянницу Хлою Арнольд. "У нас очень много вопросов, - сказала Арнольд в интервью телеканалу. - Мы не хотим, чтобы это случилось с кем-то еще". По словам девушки, ее дядя, заядлый путешественник, был "в полном порядке", пока не выпил якобы шотландский скотч из мини-бара своего номера, находясь в отеле на свадьбе своего пасынка. "Он начал чувствовать себя очень плохо, сразу после этого у него появилась кровь в моче и диарея", - сказала она.

В этом отеле в прошлом году, выпив спиртное из мини-бара, умер Дэвид Харрисон из Мэриленда, теперь его семья ставит под сомнение его внезапную смерть на острове. Он умер через три дня после того, как выпил спиртное из мини-бара в номере. Власти Доминиканской Республики еще не назвали его семье причину смерти.

Трое других американцев, включая пару, праздновавшую медовый месяц, внезапно скончались в прошлом месяце на другом курортном комплексе в Баия-Принсипи-ла-Романа. Еще одна похожая смерть гражданина США, которая произошла в прошлом году в Доминиканской республике, так же находится в центре внимания ФБР.

Тревожная картина смертей возникла после новостей о том, что 30 мая помолвленная пара из Мэриленда, 63-летний Эдвард Холмс и 49-летняя Синтия Дей, были найдены мертвыми в своей комнате в Баия-Принсипи-ла-Романа. Они зарегистрировались в отеле в тот же день, когда 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании упала в обморок и умерла в своей комнате после того, как 25 мая выпила из своего мини-бара в соседнем отеле на том же курорте. Семьи всех трех умерших туристов говорят: власти сказали им, что их родственники умерли от отека легких и дыхательной недостаточности.

Эти таинственные смерти вызвали тревогу у близких Дэвида Харрисона, который умер также от отека легких и дыхательной недостаточности в отеле Hard Rock Hotel & Casino в июле прошлого года. "Я больше не чувствую, что мой муж умер от естественных причин", - сказала его вдова Доун Маккой.

Недавно родственники другой женщины из Пенсильвании, 51-летней Ивет Моники Спот, также подвергли сомнению ее смерть на курорте Баия-Принсипи в Пунта-Кане в июне прошлого года. Им заявили, что она умерла от сердечного приступа. "Ей был 51 год, она была относительно здорова, у нее не было причин уезжать в отпуск и внезапно умирать, - рассказала Fox 29 ее сестра Фелесия Ньевес. - В связи с этим у меня возникает вопрос, является ли причина ее смерти истинной".