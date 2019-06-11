Десять кандидатов поборются за пост премьера Британии

За кресло хозяина премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 поборются десять кандидатов. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на управляющий комитет Консервативной партии. Фаворитами гонки называют бывшего министра иностранных дел Великобритании, одного из самых эксцентричных тори Бориса Джонсона, действующего главу Форин-офис Джереми Ханта, министра по делам природных ресурсов Майкла Гоува, а также экс-министра по вопросам "брекзита" Доминика Рааба. Зато единственный претендент, выступавший за проведение повторного референдума, убежденный противник выхода Соединенного королевства из состава ЕС Сэм Гийма, как передает BBC, не успел собрать подписи, необходимые для регистрации.

На место, которое готовится освободить Тереза Мэй (пост лидера тори она уже покинула), также претендуют глава МВД страны, популярный политик с пакистанскими корнями Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения Мэтью Хэнкок, представитель минфина при палате общин Марк Харпер и две дамы в списке - экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и министр труда и пенсий Эстер Макви. Напомним, что процедура выборов нового главы правительства продлится до 22 июля.

Как писала ранее "РГ", в отношении Brexit Борис Джонсон выступает за самый радикальный и решительный вариант - выход из ЕС без сделки. Гоув, напротив, считает такой сценарий неприемлемым и намерен добиваться очередной отсрочки "развода" с Евросоюзом, продолжая линию Мэй. Наконец, Хант придерживается наиболее реалистичного подхода и намерен в случае своей победы действовать по ситуации.