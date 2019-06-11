Египет призвал Британию вернуть похищенный бюст Тутанхамона

Египет потребовал от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона. Артефакт должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's четвертого июля. Оценочная стоимость скульптуры, возраст которой около трех тысяч лет, - пять миллионов долларов.

Министерство по делам древностей Египта просит организаторов, а также ЮНЕСКО остановить продажу, передает ABC. МИД заявил права страны на бюст фараона и потребовал его возвращения в Луксор, так как он, по версии властей, был похищен из Карнакского храма.

Каир будет также добиваться снятия с торгов других древнеегипетских предметов и возвращения их на родину.