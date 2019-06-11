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Рубрика: Экономика

Эксперт оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В мире, в том числе в России есть примеры, когда отдельные компании снижают нагрузку на работников, стараясь таким образом повысить производительность труда и сохранить здоровье трудящихся. Но пока это исключение из правил, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Фото: istockphoto.com
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Снижать нагрузку можно по-разному. Например, переводить коллектив на дистанционную работу полностью или частично, уменьшать количество рабочих часов или давать дополнительный выходной.

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей недели.

Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. А постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. "Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях",- цитирует премьер-министра агентство ТАСС. Дмитрий Медведев в качестве примера привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда там выросла на 20%.
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В тоже время, как отмечает Александр Сафонов, многие мировые гиганты ищут способы снижения издержек на заработную плату и социальное страхование и, как следствие, выводят производственные мощности в государства с низкими стандартами труда, где повседневностью является рабочий день в 10, а то и 12 часов. "Четырехдневная рабочая неделя - это повышение трудовых стандартов, за которые надо платить",- считает эксперт.

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