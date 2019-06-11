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Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самый выгодный фрукт сезона

Текст: Евгений Гайва
В начале лета на российский рынок поступают в основном импортные фрукты, и цена на большинство из них по сравнению с прошлым годом выросла. Однако есть один фрукт, который, напротив, подешевел.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анализ рынка по просьбе "РГ" провели в компании "АГРО24". Вот что выяснили аналитики.

Сейчас ассортимент фруктов на полках еще невелик. В магазинах предлагают всего по одному - два сорта персиков, абрикосов, слив, груш или нектаринов. Разнообразен выбор только яблок - по 10-15 различных сортов.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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За год заметных колебаний цен на яблоки не произошло. В интернет-магазинах этот фрукт в среднем стоит 130-180 рублей за килограмм. Кстати, на рынке сейчас уже присутствуют не только импортные - сербские, молдавские, азербайджанские, чилийские яблоки, но и отечественные.

Благодаря разнообразию ассортимента, можно найти эти фрукты по разным ценам. "К дорогим сортам яблок относятся, например, Роял Гала, Ред Чиф. Цена за килограмм таких яблок начинается от 200 рублей. К недорогим относят Симиренко, Гренни - они стоят около 100 рублей", - отмечают аналитики. В супермаркетах яблоки сейчас продаются по цене от 80 до 120 рублей за килограмм.

Зато самым выгодным фруктом оказались сливы. По сравнению с прошлым годом в этом сезоне они подешевели на 8-9 процентов. "В магазинах этот фрукт сейчас стоит в среднем 150-200 рублей за килограмм. Привозят к нам сливы из Узбекистана, Сербии, Чили, ЮАР", - отмечают в аналитики.

Фото: iStock
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Другой распространенный сезонный фрукт - персики, с прошлого года подорожал на 14 процентов, и сейчас в среднем стоит сейчас 200-300 рублей за килограмм. Правда, в сетевых магазинах можно купить персики со скидкой, примерно за 170 рублей за килограмм.

Дороже всего стоят абрикосы и нектарины. Они и подорожали за год больше всего - сразу на 15-20 процентов.

Сейчас в интернет-магазинах абрикосы продаются в среднем по 250-350 рублей за килограмм. В супермаркетах их средняя цена - 200-300 рублей за килограмм. Но также можно встретить эти фрукты и дешевле, по 150-160 рублей за килограмм.

Нектарины пока также дороже персиков. В магазинах они стоят по 250-350 рублей за килограмм, но со скидкой можно купить и за 200 рублей.

Чуть дешевле груши. В среднем они стоят по 180-220 рублей за килограмм в интернет-магазинах, и по 140-160 рублей в сетевых магазинах, но это без скидки. По акции груши можно купить и по 100 рублей за килограмм. За год цены на этот фрукт практически не изменились.

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