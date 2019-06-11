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11.06.2019 17:06
Рубрика: Спорт

Эксперты оценили стоимость Федора Чалова

Текст: Артур Нанян
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
СМИ сообщили о переходе Дзагоева из ЦСКА в мексиканский клуб

Больше всех за последний год подорожал форвард ЦСКА Федор Чалов. С лета 2018 года его стоимость увеличилась аж в восемь раз: с двух до 16 миллионов евро. Самым дорогим футболистом РПЛ, по оценкам экспертов, является одноклубник Чалова - защитник российской сборной Марио Фернандес. Его рыночная стоимость равна 26 миллионам евро.

Показатели Федора не должны удивлять. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром отечественного первенства, забив 15 мячей. По информации британских СМИ, к нему уже проявляют интерес такие клубы, как лондонский "Арсенал", "Монако" и "Севилья".

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