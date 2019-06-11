Эксперты оценили стоимость Федора Чалова

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

Больше всех за последний год подорожал форвард ЦСКА Федор Чалов. С лета 2018 года его стоимость увеличилась аж в восемь раз: с двух до 16 миллионов евро. Самым дорогим футболистом РПЛ, по оценкам экспертов, является одноклубник Чалова - защитник российской сборной Марио Фернандес. Его рыночная стоимость равна 26 миллионам евро.

Показатели Федора не должны удивлять. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром отечественного первенства, забив 15 мячей. По информации британских СМИ, к нему уже проявляют интерес такие клубы, как лондонский "Арсенал", "Монако" и "Севилья".