Футболист Дмитрий Живоглядов перешел из "Уфы" в "Локомотив"

Защитник Дмитрий Живоглядов, ранее выступавший за "Уфу", подписал контракт с "Локомотивом", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года. Игрок, которому в конце мая исполнилось 25 лет, будет выступать за железнодорожников под вторым номером.

"Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов", - сказал Живоглядов.

Живоглядов провел четыре года в академии "Локомотива". После этого он перешел в систему московского "Динамо", в составе которого в 2015 году дебютировал на профессиональном уровне. В 2016 году Живоглядов перебрался в "Уфу", чьи цвета защищал на протяжении последних трех сезонов. Всего за башкирский клуб защитник сыграл 81 матч и забил 2 гола. В активе Живоглядова 12 игр за молодежную сборную России.