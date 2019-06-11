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Рубрика: В мире

Глава NASA не приедет в июле на Байконур на запуск "Союза"

Заместитель руководителя американского космического агентства NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер возглавит делегацию США, которая в июле будет присутствовать на запуске корабля "Союз МС-13" к МКС. Руководитель ведомства Джим Брайденстайн снова не посетит Байконур.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса. Ближайший пилотируемый запуск состоится 20 июля с космодрома Байконур. На корабле "Союз МС-13" к Международной космической станции отправятся российский космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия).

Напомним, в начале этого года СМИ сообщили, что Джим Брайденстайн готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы. Однако на предыдущем пилотируемом запуске с Байконура, который состоялся в марте, глава NASA отсутствовал.

В мире США Правительство "Роскосмос"
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