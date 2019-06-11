Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Тема четырехдневной рабочей недели должна обсуждаться одновременно с вопросами предоставления социальных гарантий работникам и уровня зарплаты для них - он должен быть таким же, как при пятидневке, или меньше. Об этом сказала вице- премьер Татьяна Голикова в Женеве.

Она отметила, что Международная организация труда (МОТ) исходит из того, что зарплаты и соцобеспечение в этом случае не должны ухудшиться.

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она. Кроме того нужно будет оценить, как изменится в итоге производительность труда.

Вице-премьер призналась, что сейчас в правительстве делаются все расчеты.